PMDF prende homem com mandado de prisão por estupro de vulnerável após abordagem de trânsito em Taguatinga

A equipe de motociclistas do GTM 22, pertencente ao 2º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, realizava patrulhamento no Setor G Sul, em Taguatinga, quando avistou um veículo branco transitando sobre o passeio. A situação motivou a abordagem, inicialmente voltada para orientação e fiscalização de trânsito.

Durante a entrevista, o condutor apresentou sinais evidentes de embriaguez, como fala arrastada e dificuldade de coordenação. Foi realizado o teste do etilômetro, que registrou 0,28 mg/L, caracterizando infração prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro. O veículo foi entregue à proprietária, que compareceu ao local.

Ao consultar o CPF do homem no banco nacional de mandados de prisão, os policiais constataram que havia contra ele mandado de prisão por estupro de vulnerável, expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (TJDFT).

Diante da constatação, o homem foi detido e encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia Civil, onde ficaram a cargo da autoridade policial as medidas legais cabíveis.