PMDF prende homem com arma de fogo ilegal após denúncia de disparos em via pública no Sol Nascente

Na madrugada desta sexta-feira (7), policiais militares do 8º e 10º Batalhão confiscaram duas armas de fogo no Setor Habitacional Sol Nascente. Uma arma de fogo e uma arma de fogo foram apreendidas de forma independente.



Por volta das 3h, policiais militares do 10º Batalhão foram informados de disparos em via pública na Chácara 89. Um dos suspeitos correu para dentro de uma casa localizada no Conjunto A, onde estava acontecendo uma festa. O policial o perseguiu e o deteve. O suspeito estava comemorando o aniversário.



Os policiais encontraram uma arma calibre 380 com quinze munições escondida embaixo de um boné. A equipe da PMDF encontrou dentro de um quarto R$ 3.850,00 em dinheiro em espécie, uma contadora de cédulas adicional, cinco chaves de carros que não estavam presentes, uma porção de haxixe e duas porções de ecstasy.



O indivíduo foi encaminhado para a 15º Delegacia de Polícia (Ceilândia). Lá, foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo e foi fixado um valor de fiança de R$ 5 mil.



Às 1h30, policiais militares do Grupo Tático Operacional do 8º e 10º Batalhão (Gtop 28 e 30) acompanharam um motociclista armado. O suspeito disparou um arma de fogo calibre 38, contendo três cartuchos intactos, enquanto estava na Quadra 209. O homem não foi encontrado. A arma apreendida foi enviada para a 15º DP.