PMDF prende homem armado que tentou fugir em veículo roubado em Taguatinga

Os policiais conduziram o homem para a 8ª Delegacia de Polícia

Um homem armado foi preso com um veículo roubado trafegando em Taguatinga, na noite dessa terça-feira (4). De acordo com informações do serviço de inteligência da PMDF, o veículo foi usado em diversos delitos e trafegava pelo Pistão Norte.

Na via, os policiais encontraram o veículo, que tentou escapar. A perseguição ao automóvel durou até a Rua 12, em Vicente Pires, quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu. Apesar do acidente, o homem tentou fugir correndo com a arma na mão.

Para contê-lo, os militares deram um tiro na perna dele. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. A arma dele foi apreendida e o veículo recuperado foi restituído ao dono. Os policiais conduziram o homem para a 8ª Delegacia de Polícia.