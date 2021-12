PMDF prende foragido do “Bonde do Maluco”

Procurado no Brasil inteiro, o membro da facção estava foragido pela justiça baiana e é considerado perigoso

Tereza Neuberger

[email protected]

O foragido da justiça Ivanilton Santos do Carmo, foi pego pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), neste sábado (05) na Cidade Estrutural. Ele foi detido a bordo de um veículo roubado em Maceió (AL), juntamente com um passageiro.

Procurado no Brasil inteiro, Ivanilton é considerado perigoso. Ele é membro da facção Bonde do Maluco, uma ramificação do Primeiro Comando da Capital (PCC). No último dia 02 de novembro a Polícia Civil da Bahia comunicou a fuga de Ivanilton e outros três detentos fugiram da carceragem de Irecê (BA). Após constatar que um deles estaria no Distrito Federal, a Polícia Civil da Bahia emitiu um comunicado à PMDF de que o foragido estaria em um carro prata.

O veículo foi localizado na Quadra 01 do Setor Leste, na cidade Estrutural. Ao ser abordado, o foragido não esboçou reação e nem o passageiro que o acompanhava. Dentro do veículo havia uma quantia em espécie de R$3.949,00. Ambos os suspeitos não souberam informar a origem do dinheiro.

O carro estava com adulteração nos sinais de identificação, como placa, chassi e etiquetas identificadoras. Pelo número do motor a PMDF constatou que o veículo havia sido roubado na capital Maceió (AL).

Foto: divulgação/PMDF

Os suspeitos foram encaminhados para a 8ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal, onde foi constatado que Ivanilton tem quatro mandados de prisão em aberto. Ele é procurado pela Justiça da Bahia pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, associação para o tráfico e organização criminosa. Já o passageiro que o acompanhava não possui nenhum antecedente criminal.