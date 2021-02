PMDF prende foragido da justiça por disparos em via pública de Santa Maria

A prisão foi na tarde desta quarta-feira, por volta de 16 horas, após uma abordagem perto do BRT de Santa Maria

João Paulo de Brito

Policiais do GTOp 46 prenderam, nesta quarta-feira (24) uma pessoa que possuía um mandado de prisão expedido. Durante a ocorrência, os militares apreenderam dois quilos de maconha, uma arma de fabricação caseira e uma pistola 9mm.

Entenda o caso



No Natal do ano passado, pessoas foram flagradas realizando disparos em via pública em Santa Maria durante uma aglomeração na quadra 204. Na ocasião, a justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra um dos envolvidos que foram identificados. Esse homem foi preso hoje pelo GTOp 46.



A prisão foi na tarde desta quarta-feira, por volta de 16 horas, após uma abordagem perto do BRT de Santa Maria. Antes da abordagem, ocupantes de um Honda Civic haviam se livrado de um objeto, posteriormente identificado como maconha. Também foi apreendido no veículo uma balança de precisão e uma arma de fabricação caseira. Na casa do preso, os policiais encontraram uma pistola calibre 9 milímetros, possivelmente a mesma utilizada em dezembro para fazer os disparos em via pública.