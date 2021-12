PMDF prende dupla que furtou cabos de energia

O vigilante identificou o material e reconheceu os dois como autores do fato. Todos os envolvidos foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia para registro da ocorrência

Na madrugada desta terça-feira (14), a Polícia Militar do DF prendeu dois homens, de 45 e 32 anos, por furto de cabos de transmissão de dados, no Colégio e Faculdade Projeção, AE 10, Guará II.

A equipe policial recebeu a denúncia sobre o furto no colégio. No local, o vigilante relatou que ouviu um barulho estranho e verificou que havia dois homens em cima do telhado, furtando os fios.

Logo que viram o vigilante, os homens fugiram.

De posse das características dos dois suspeitos, os policiais conseguiram localizá-los. Eles estavam com três mochilas, contendo os fios de cobre e uma câmera de segurança.

