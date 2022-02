PMDF prende dupla por tráfico e receptação em Sobradinho

Os homens foram presos e apresentados na 13ª Delegacia, onde foram registrados os flagrantes

Após uma abordagem flagrante, oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal prenderam dois homens, um por tráfico de drogas e o outro por receptação, no Córrego do Arrozal em Sobradinho, às 17h dessa segunda-feira (14).

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 13º Batalhão (Gtop 33) avistaram um homem em atitude suspeita e fizeram a abordagem. Com ele a equipe encontrou uma balança de precisão, dinheiro trocado 13 porções fracionadas de maconha e uma de crack.

No mesmo lote, outro homem foi abordado e com ele os policiais encontraram cinco celulares, sendo um deles com restrição de roubo. Os homens foram presos e apresentados na 13ª Delegacia, onde foram registrados os flagrantes.