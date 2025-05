PMDF prende dupla com carro roubado e placa adulterada durante Operação Álcool Zero na Asa Sul

Dois homens foram presos e um veículo roubado foi recuperado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite de quarta-feira (8), durante ação da Operação Álcool Zero, na Asa Sul. A abordagem foi realizada por uma equipe do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), por volta das 23h.

Durante a fiscalização, os policiais identificaram que o motorista, de 41 anos, conduzia um carro com placa adulterada. Após consulta no sistema, foi constatado que o veículo havia sido roubado há cerca de dois meses.

No interior do automóvel, além do condutor, havia outro homem, que possui diversas passagens pela polícia, incluindo crimes como homicídio e tráfico de drogas. Segundo informações da corporação, ele integra a facção criminosa Comboio do Cão (CDC-DF), atuante no Distrito Federal.

Diante da situação, os dois suspeitos foram detidos e encaminhados, junto com o veículo, à 1ª Delegacia de Polícia. A ocorrência foi registrada e os procedimentos legais estão em andamento.