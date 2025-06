PMDF prende dupla após perseguição e confronto armado em Samambaia

Na manhã desta quarta-feira (25), por volta das 8h, uma equipe da Polícia Militar do Distrito Federal prendeu dois homens suspeitos de roubo à mão armada e porte ilegal de arma de fogo, após perseguição por diversas quadras de Samambaia. A ação resultou na recuperação de um veículo roubado em Ceilândia e no confronto com um dos suspeitos, que acabou ferido.

Segundo relato da vítima, uma mulher de 35 anos, o crime ocorreu na QNM 17, em Ceilândia, quando ela estacionava em frente ao trabalho e foi abordada por um homem armado. O assaltante entrou no carro, um Honda Fit, e fugiu com outros dois comparsas.

Momentos depois, o veículo foi localizado por uma equipe da PMDF do prefixo FOX 31 na QR 401 de Samambaia Norte. Após ordem de parada desobedecida, os policiais iniciaram perseguição por várias quadras da região. A fuga terminou na QR 403, Conjunto 18, quando o carro colidiu contra o muro de uma residência.

Mesmo após o acidente, os ocupantes tentaram escapar a pé. Um dos suspeitos, de 28 anos, sacou uma arma e apontou contra os agentes. Diante da ameaça, um policial efetuou um disparo, atingindo o agressor, que foi socorrido no local e preso com a arma em mãos. O segundo envolvido, de 26 anos, tentou se esconder em uma área de mata, mas foi capturado com apoio de outras equipes.

Ambos foram encaminhados à delegacia e responderão por roubo de veículo, resistência à prisão e porte ilegal de arma de fogo.

A Polícia Militar destacou que a atuação rápida e técnica das equipes garantiu a segurança da população e reafirmou o compromisso da corporação no combate à criminalidade no Distrito Federal.