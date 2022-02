PMDF prende dois assaltantes após roubo em comércio em Planaltina

Na delegacia as vítimas reconheceram o indivíduo de blazer como o autor do roubo

Dois assaltantes foram presos após roubo em uma lanchonete em Planaltina, por volta das 2h30 desta madrugada de terça-feira (1º).

Durante o patrulhamento de policias militares do 14º Batalhão de Planaltina, foi informado que um indivíduo, usando blazer e calça jeans, teria roubado dois celulares de duas funcionárias de uma lanchonete na quadra 2/3 da vila buritis.

Em frente a Unidade de Internação de Planaltina, dois indivíduos, um deles com as mesmas características do indivíduo suspeito, foram abordados por atitudes suspeitas nos dois indivíduos. Com a dupla foi encontrada duas facas e dois celulares (uma faca e um celular com cada um).

Os indivíduos não souberam esclarecer a procedência dos celulares e diante dos fortes indícios da autoria do crime, os suspeitos foram detidos e apresentados na 16°DP. Na delegacia as vítimas reconheceram o indivíduo de blazer como o autor do roubo.