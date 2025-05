PMDF prende beneficiários do “Saidão” por série de furtos e assaltos em Sobradinho

A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do 13º Batalhão de Polícia Militar, prendeu dois homens — um de 40 anos e outro de 32 — por envolvimento em ao menos três crimes registrados durante o período do “Saidão” do Dia das Mães, em Sobradinho. A prisão ocorreu menos de 24 horas após os delitos, graças à atuação conjunta entre o policiamento ostensivo e o setor de inteligência da corporação.

Segundo apurado, o primeiro autor, de 40 anos, que não retornou ao sistema prisional após o benefício da saída temporária, é suspeito de cometer um roubo em um restaurante da região, de onde subtraiu uma televisão e uma quantia em dinheiro. Na mesma noite, arrombou uma residência na quadra 12 e levou um engate veicular. Pouco depois, junto de um comparsa de 32 anos, recém-liberto do sistema prisional no início de abril, invadiu um galpão de ferramentas e levou cerca de R$ 10 mil em equipamentos.

O engate furtado foi recuperado, e os autores foram identificados com base na análise de imagens de segurança e no trabalho de patrulhamento das equipes do 13º BPM.

Ambos foram encaminhados à 35ª Delegacia de Polícia, onde permanecem à disposição da Justiça.