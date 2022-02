PMDF prende autores de série de roubos no Núcleo Bandeirante

Os Policiais militares encontraram com os detidos facas utilizadas nos assaltaram comércios e transeuntes

Três homens foram presos por participar de uma série de assaltos no Núcleo Bandeirante na tarde desta segunda-feira (31).

Os Policiais militares encontraram com os detidos facas utilizadas nos assaltaram comércios e transeuntes . Em um dos locais, uma lanchonete, eles prenderam as vítimas no banheiro antes de fugir.

A Polícia Militar foi acionada e várias equipes passaram a procurar os suspeitos. Nas imediações da UPA do Núcleo Bandeirante, policiais do 28º Batalhão abordaram dois suspeitos e com eles foram encontrados vários objetos com a mesma descrição dos objetos roubados minutos antes.

O outro envolvido foi detido por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 25º Batalhão (Gtop 35). Com ele também foi apreendido objetos roubados. Os demais objetos foram localizados ao longo dos trilhos do trem.

Foram recuperadas máquinas de cartão de crédito, cheques que totalizavam quase 30 mil reais, roupas, dinheiro, relógios entre outros objetos.

Os detidos foram reconhecidos pelas vítimas. Eles foram conduzidos à 27ª Delegacia onde foram autuados por roubo.