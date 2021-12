PMDF prende autor de homicídio em Brazlândia

O homem foi abordado e em sua posse foi encontrado uma quantia em dinheiro e um celular com a foto da vítima como papel de parede

Por volta das 17h do sábado (25), um homem de 42 anos foi preso pela Polícia Militar no Condomínio Vitória DF-220, próximo a Brazlândia, sob suspeita de envolvimento em assassinato. Segundo testemunhas, a vítima era um homem de 55 anos que foi atingido por um machado. A equipe de Gtop 36 do 16º Batalhão recebeu informações a respeito de um homicídio, que acabara de ocorrer no Condomínio Vitória, e que o autor estaria em fuga.

A guarnição mudou-se para o local factual, onde coletou informações e características do autor. A polícia começou a patrulhar o DF-220, uma área rural próxima ao local do crime que poderia ser usada como rota de fuga.

Uma hora depois, a equipe de Gtop ainda fazia buscas pela DF-220, quando avistou um homem suspeito, com características semelhantes às do possível autor.

O homem foi abordado e em sua posse foi encontrado uma quantia em dinheiro e um celular com a foto da vítima como papel de parede. Questionado acerca do homicídio, o homem confessou a autoria do crime e foi conduzido à 18ª DP, onde foi autuado em flagrante.