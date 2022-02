PMDF prende autor de extorsão e falso sequestro na Asa Sul

O suspeito de 28 anos foi levado para a 1° Delegacia de Polícia, com as vítimas e testemunhas. A suposta vítima de sequestro estava na casa de uma amiga, em segurança

Policiais militares do 1º Batalhão da ASA Sul prenderam nesta madrugada de quarta-feira (9), um homem que tentou extorquir uma família ao anunciar o falso sequestro.

Uma mulher entrou em contato com a polícia informando que o seu pai estava no telefone com os supostos sequestradores da sobrinha, e pediam R$ 2 mil reais de resgate da vítima. A mulher havia combinado de entregar dinheiro na SCS 103 próximo ao seu bloco, debaixo de uma lata de lixo verde.

Diante das informações, as equipes aguardaram escondidos a entrega do resgate. Assim que a vítima deixou a sacola com o dinheiro, um indivíduo se aproximou do lixo e pegou a sacola. As autoridades conseguiram abordar o suspeito antes que fugisse em sua moto.

Com o detido foi encontrado uma máquina de cartão de crédito, além do dinheiro da vítima. O suspeito de 28 anos foi levado para a 1° Delegacia de Polícia, com as vítimas e testemunhas. A suposta vítima de sequestro estava na casa de uma amiga, em segurança.