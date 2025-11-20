PMDF localiza veículo furtado e prende quatro suspeitos na Estrutural

Um Nissan Kicks com restrição de furto foi localizado pela Polícia Militar do Distrito Federal na tarde desta quarta-feira (19), enquanto circulava pela DF-095 (Estrutural). A ação foi conduzida pelo Batalhão de Aviação Operacional (BAVOP), após informações do serviço de inteligência apontarem que o veículo — furtado no Noroeste — seguia pela rodovia.

De acordo com as informações da PMDF, a aeronave Fênix decolou imediatamente e, em poucos minutos, identificou o automóvel em movimento. A equipe aérea acompanhou o Nissan até a entrada da Cidade Estrutural, onde viaturas do 2º Batalhão já aguardavam para realizar a abordagem.

No interior do veículo estavam quatro indivíduos, que foram detidos e encaminhados à delegacia para os procedimentos legais. O carro foi recuperado e apresentado à autoridade policial.