PMDF inicia Operação Força Total com reforço no policiamento em todo o Distrito Federal

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) deu início, às 16h desta quinta-feira (26), à 16ª edição da Operação Força Total – Polícias Militares a Serviço do Brasil. A cerimônia de abertura foi realizada na sede do 11º Batalhão, em Samambaia.

A operação é uma mobilização simultânea das polícias militares de todos os estados do país, com foco na prevenção da criminalidade, aumento da presença policial e reforço da sensação de segurança nas ruas. A ação conjunta reforça a integração entre as forças de segurança pública e o compromisso com a proteção da população.

No Distrito Federal, a PMDF atua com efetivo ampliado, patrulhamento intensificado e ações coordenadas em diversas regiões administrativas. As equipes estão posicionadas em áreas estratégicas, com foco em abordagens qualificadas, presença ostensiva e pronta resposta.

Coordenada pelo Comando de Policiamento de Missões Especiais (CPME), a operação conta com o apoio de unidades especializadas, como o Regimento de Polícia Montada (RPMon), sob a supervisão direta do major Carlos Henrique, responsável pela condução dos trabalhos operacionais.

