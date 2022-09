PMDF flagra comércio de crack no Guará

Um homem foi preso por tráfico de drogas após abordagem policial na Colônia Agrícola Águas Claras, atrás da Chácara 21, às 20h deste sábado (18). Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 4º Batalhão (Gtop 24) avistaram um usuário comprando crack no local. Ao fazerem abordagem pessoal, os policias encontraram duas pedras de crack com o usuário, este afirmou ter adquirido a droga por R$ 10,00. O suspeito de tráfico tentou fugir correndo, mas foi detido. Com ele os policiais apreenderam 45 pedras de crack dentro de um frasco, R$ 85 reais em espécie, 4 aparelhos celulares e 3 facas. Os dois suspeitos foram levados à 1ª DP para o registro do flagrante de tráfico de drogas. O traficante ficou detido enquanto o usuário ficou na condição de testemunha.