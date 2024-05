PMDF encaminha doações para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Na manhã desta sexta-feira, 10, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizará uma ação de solidariedade em resposta ao desastre natural que atingiu o estado do Rio Grande do Sul.

Em uma iniciativa conjunta envolvendo todas as suas unidades, a PMDF mobilizou a população e empresários de todo o DF para arrecadar doações destinadas às vítimas das enchentes.

As doações, que incluem alimentos não perecíveis, água, roupas, cobertores, materiais de higiene pessoal e ração para animais de estimação, serão reunidas no pátio do Quartel do Comando Geral (QCG) da PMDF, localizado no setor Policial Sul, às 10h.

Em seguida, as viaturas operacionais partirão em comboio em direção ao depósito da Força Aérea Brasileira (FAB), no aeroporto de Brasília, de onde seguirão para o Rio Grande do Sul nas próximas horas.