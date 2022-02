PMDF emprega mais 3 mil policiais no Carnaval do DF

O policiamento será distribuído em todas as regiões da capital federal para garantir a segurança e a preservação da ordem pública

A Polícia Militar vai empregar 3,2 mil policiais na Operação Carnaval 2022. A ação conjunta dos órgãos de segurança do Distrito Federal visa coibir os eventos clandestinos entre a sexta-feira (25) e a terça-feira (1º).

O comandante-geral da PM, coronel Márcio Cavalcante de Vasconcelos, destacou a importância da atuação integrada. “A ideia é que atuemos de maneira integrada, nos apoiando, para fazermos valer o combate de quaisquer ilegalidades com as quais nos deparemos”, frisou.

A PM dará apoio aos órgãos de fiscalização em possíveis eventos clandestinos relacionados às festividades carnavalescas.

De acordo com o secretário do DF Legal, Cristiano Mangueira, a parceria trará mais tranquilidade aos moradores do Distrito Federal. “Nossa missão principal é salvar vidas para continuar com os índices de transmissão da covid-19 em queda”, acentuou.

