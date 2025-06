PMDF e Secretaria de Saúde firmam acordo para agilizar fornecimento de medicamentos

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Secretaria de Saúde do DF (SESDF) assinaram a Portaria Conjunta nº 01, de 22 de abril de 2025, que autoriza a transferência de medicamentos, insumos, reagentes e materiais médico-hospitalares e odontológicos para o Centro Médico (CMed) e o Centro de Assistência Odontológica (CAO) da corporação. A medida será viabilizada por meio da descentralização orçamentária de recursos da PMDF para a SES.

O acordo foi firmado pela comandante-geral da PMDF, coronel Ana Paula Barros Habka, e pelo secretário de Saúde, Juracy Cavalcante Lacerda Júnior. Segundo a PM, a nova sistemática vai otimizar a aquisição de medicamentos, tornando o processo mais ágil e econômico.

“Por várias ocasiões, queríamos ajudar nossos policiais e não conseguíamos comprar as medicações, insumos e materiais que gostaríamos. Com essa parceria com a Secretaria de Saúde, vamos alcançar inúmeras novas possibilidades”, destacou a comandante Ana Paula Habka.

A parceria amplia o acesso da PMDF a itens essenciais à saúde e bem-estar dos seus servidores, e deve representar uma melhora significativa na eficiência da gestão de saúde dentro da corporação.