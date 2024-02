PMDF desmantela ponto de tráfico de drogas no Riacho Fundo II

Três suspeitos foram imediatamente detidos e conduzidos à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas)

Na tarde desta quarta-feira (31), três indivíduos foram detidos pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) por envolvimento com tráfico de drogas, em uma ação desencadeada após uma denúncia de violência doméstica no conjunto 8 da QC 4, localizado no Riacho Fundo II.

Os policiais militares pertencentes ao Grupo Tático Operacional do 28° Batalhão (Gtop 48) foram acionados após receberem informações sobre uma possível situação de cárcere privado em uma residência da região.

Ao chegarem ao endereço indicado, os agentes do Gtop 48 encontraram três indivíduos dentro da casa, juntamente com diversos tabletes de maconha, uma balança de precisão e uma quantia superior a R$ 30 mil em dinheiro.

Os três suspeitos foram imediatamente detidos e conduzidos à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas).