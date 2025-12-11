PMDF desarticula ponto de tráfico em Ceilândia após perseguição e apreensão de drogas

A tarde em Ceilândia foi marcada por uma operação intensa da Polícia Militar do Distrito Federal, que terminou com a prisão de um suspeito de tráfico e a apreensão de diversas porções de drogas. Embora a região da SHSN Chácara 39 já fosse alvo de monitoramento constante, a ação desta quinta-feira (11/12/2025) evidenciou, mais uma vez, a dinâmica veloz do crime e a necessidade de respostas igualmente rápidas.

Durante patrulhamento rotineiro, os policiais perceberam que um menor, ao notar a aproximação da viatura, iniciou uma corrida desesperada pela via pública enquanto gritava por “polícia”. O comportamento, que imediatamente acendeu o alerta da equipe, levou os militares a desembarcar e iniciar uma perseguição a pé. Nesse ímpeto, o menor entrou em uma residência com o portão entreaberto, conduzindo os policiais até o local onde o desfecho da operação se desenrolaria.

Dentro do imóvel, a situação mudou de tom rapidamente. A guarnição flagrou um homem manipulando e fracionando o que aparentava ser cocaína. Surpreendido, ele tentou fugir para o interior da casa e, em seguida, descartou parte da droga no vaso sanitário em uma tentativa desesperada de eliminar provas. Contudo, apesar da tentativa, os policiais conseguiram conter o suspeito e impedir maiores danos à investigação.

Após estabilizar o ambiente, a equipe cumpriu todos os procedimentos legais e iniciou uma varredura no interior da residência. Diversas porções de cocaína e maconha, já preparadas para comercialização, foram encontradas e apreendidas. Todo o material ilícito foi recolhido para instruir o registro da ocorrência.