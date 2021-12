PMDF convoca aprovados no concurso público de 2018

O salário para soldado de segunda classe é R$ 4.119,22, mais R$ 850 de alimentação, após o curso de formação, o salário passa para R$ 5.245,41, mais R$ R$ 850 de auxílio-alimentação (soldado de primeira classe)

Nesta quarta-feira (8), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) publicou no Diário Oficial a convocação para entrega de documentos de mais candidatos aprovados no cargo de soldado do concurso público realizado em 2018.

Os selecionados devem comparecer ao corpo da guarda do Departamento de Educação e Cultura (DEC) em data e horário a depender do cargo e colocação. Informação a partir da página 49

O concurso contou com 50.448 candidatos inscritos. O combinado era 2.000 vagas, sendo 500 imediatas e 1.500 de cadastro reserva para o cargo de soldado combatente.

O salário para soldado de segunda classe é R$ 4.119,22, mais R$ 850 de alimentação, após o curso de formação, o salário passa para R$ 5.245,41, mais R$ R$ 850 de auxílio-alimentação (soldado de primeira classe).

A primeira fase se iniciou em maio de 2018. Os concorrentes fizeram prova objetiva, redação, teste de aptidão física, exames médicos, psicológicos e investigação de vida pregressa e social.