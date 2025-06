PMDF capacita efetivo para prevenir violência com base em dados e estratégias sociais

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) iniciou, nesta segunda-feira (30), o 1º Ciclo de Instruções de Políticas de Segurança Pública: Estratégias Preventivas e Construção de Indicadores, com foco na qualificação de profissionais para atuarem na prevenção da violência em territórios e grupos em situação de vulnerabilidade social.

Promovido pelo Centro de Políticas de Segurança Pública (CPSP), o evento reúne cerca de 150 policiais no auditório do UniCEUB, em Águas Claras, e segue até o dia 2 de julho, com uma programação que inclui palestras e oficinas sobre temas como a Lei Henry Borel, protocolos de atendimento e o uso de dados para embasar decisões policiais.

A abertura contou com a presença do subcomandante-geral da PMDF, coronel Fabrício Boechat, e da chefe do CPSP, tenente-coronel Renata, que ministrou a palestra inaugural sobre aspectos normativos na formulação de políticas públicas de segurança. Representantes do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) também participaram.

“Declaro aberto este ciclo de instruções, que nos convida a refletir sobre a importância da prevenção e da construção de indicadores para melhorar nossa atuação. Cumprimento todos os oficiais presentes, em especial os que estão cedidos a instituições parceiras do Governo do Distrito Federal. Agradeço ao UniCEUB pela parceria, que simboliza a união entre conhecimento, segurança pública e responsabilidade social”, afirmou o coronel Boechat.

A iniciativa reforça o compromisso da corporação com uma abordagem baseada em evidências e práticas modernas de segurança, aliando conhecimento técnico e sensibilidade social para melhor atender a população do Distrito Federal.

*Informações da Agência Brasília