PMDF atua no combate ao tráfico de drogas no Brasil

Integrantes do Batalhão de Aviação Operacional da PMDF apoiaram no início do mês de março os o Departamento de Polícia Federal – PF, no enfrentamento do tráfico de drogas na região conhecida como “Polígono da Maconha”, entre os Estados de Pernambuco e Bahia.



A Operação denominada “Fusarium I” foi realizada no combate e erradicação ao plantio de maconha (canabis sativa) em diversas localidades da catinga pernambucana.



A tripulação do Fênix 01 através de sua aeronave possibilitou, como vetor de transporte, o deslocamento de tropa em localidades de difícil acesso devido a inacessibilidade das plantações, o levantamento de áreas de plantio, bem como as demais atividades de operações aéreas desenvolvidas diuturnamente pelo BAvOp.



A operação ainda contou com a participação da Polícia Militar e Civil do Estado de Pernambuco, do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e da Paraíba, da Polícia Civil de Goiás e do Exército Brasileiro que somaram esforços no combate ao tráfico interestadual de entorpecentes onde, a maconha que é cultivada naquela região chega a ser vendida em diversos Estados brasileiros, inclusive em nossa capital, influenciando negativamente no aumento da violência e da criminalidade no DF.



Segundo dados pela Polícia Federal, foram localizadas e destruídas 87 áreas de plantio, correspondendo a 91.724 m2 e, caso os pés de maconha erradicados fossem colhidos, prensados e colocados no mercado, o rendimento seria, de aproximadamente 114 toneladas de droga.



Através da cooperação e da integração entre as Instituições Coirmãs no exercício da Segurança Pública, a PMDF, mais uma vez, se consolida como uma Corporação engajada com os ideais de preservação da ordem e de combate aos ilícitos cada vez mais crescentes, em prol da sociedade brasileira.



