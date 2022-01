PMDF apreende tijolos com drogas em Planaltina

A droga foi encontrada com um homem, durante uma abordagem feita no conjunto M do Arapoangas

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu, na noite desta sexta-feira, 14, cinco tijolos com maconha dentro, além de cocaína, em Planaltina. A droga foi encontrada com um homem, durante uma abordagem feita no conjunto M do Arapoangas. Com auxílio do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), a droga foi encontrada nos cinco tijolos. Além disso, foram apreendidos sacos plásticos para embalar a droga, três máquinas de cartão de crédito, uma balança de precisão e R$ 330. O homem foi encaminhado à delegacia para registro.