PMDF apreende drogas e desativa ponto de produção de haxixe no Recanto das Emas

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu em flagrante um homem por tráfico de drogas e desativou um ponto de produção de haxixe na Quadra 101 do Recanto das Emas, na tarde desta quinta-feira (26). A operação contou com apoio dos 10º, 8º e 27º batalhões da corporação.

A ação teve início em Ceilândia Norte, onde policiais receberam informações de que entorpecentes comercializados na região vinham sendo fornecidos a partir do Recanto das Emas. Durante o monitoramento, as equipes identificaram movimentação suspeita em uma residência do Conjunto 10A.

Ao se aproximarem da casa, os agentes notaram um forte odor característico de drogas vindo do interior do imóvel. Durante a abordagem, os policiais encontraram cinco tabletes de skunk e cerca de 16 kg de crumble — uma variação concentrada do haxixe, com alto teor de THC.

O homem presente no local afirmou não ser o dono das substâncias, mas foi detido e encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado o flagrante por tráfico de drogas. Ele possui antecedentes por roubo, e, segundo os policiais, a residência era utilizada como laboratório para a fabricação do crumble.