PMDF apreende cigarros contrabandeados

Durante uma vistoria no veículo, os policiais encontraram o material ilegal, que estaria vindo do Paraguai; abordagem ocorreu em Santa Maria

Mateus Souza

A Polícia Militar do Distrito Federal apreendeu, na tarde dessa quinta-feira (11), cerca de 100 caixas de cigarro contrabandeados. A abordagem foi realizada por uma Equipe de Motociclistas do BPTRAN (Pelotão Bravo), em Santa Maria.

A equipe deu ordem de parada a um veículo GM Spin de cor branca, na Avenida Alagados, próximo a CL 212. Durante uma vistoria no veículo, os policiais encontraram o material ilegal, que estaria vindo do Paraguai.



O condutor assumiu a posse da mercadoria e disse ter comprado os cigarros em Feira de Santa Maria, com o intuito de revender. O homem foi autuado na 33ª DP por contrabando e descaminho.

Foram apreendidas cerca de 100 caixas de cigarro, mais de 1.700 reais, dois celulares e produtos de tabacaria. Um passageiro que estava no carro declarou que não sabia a procedência dos cigarros. O preso tem 35 anos e não possuí passagens pela polícia.