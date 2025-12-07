PMDF apreende arma e detém suspeito em operação em Samambaia Sul

Na noite de 06 de dezembro de 2025, uma equipe da Polícia Militar do Distrito Federal realizou uma operação em Samambaia Sul que resultou na detenção de um indivíduo por porte ilegal de arma de fogo de calibre permitido. A intervenção ocorreu durante ações de patrulhamento direcionadas por dados levantados pelo setor de inteligência.

Durante a abordagem, os militares constataram que o suspeito carregava uma pistola calibre .380. O armamento foi recolhido e encaminhado para os procedimentos previstos em lei. Não foram identificados outros participantes relacionados ao fato.

A ocorrência foi registrada formalmente, e todos os materiais apreendidos foram apresentados à autoridade competente para as devidas providências.