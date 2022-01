PMDF apreende arma de fogo no Setor O

O dono da pistola 9mm foi detido e conduzido para a 15ª DP, onde foi registrado o flagrante de porte ilegal de arma de fogo

Policiais militares do 8º Batalhão apreenderam uma arma de fogo na manhã desta quinta-feira (6), na QNO 01 em Ceilândia. A pistola de calibre 9mm não tinha registro, e o dono acabou detido por porte ilegal de arma de fogo.

As autoridades patrulhavam a área do Setor O, quando escutaram o barulho de um disparo para o alto. Já no conjunto H, o suspeito foi encontrado tentando se livrar da arma e fugir do local. Além da pistola 9mm, o homem carregava seis munições intactas.

O indivíduo foi detido e conduzido para a 15ª DP, onde foi registrado o flagrante de porte ilegal de arma de fogo. O suspeito não possuía antecedentes criminais