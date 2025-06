PMDF apreende adolescentes com motocicleta adulterada em Ceilândia Norte

Dois adolescentes foram apreendidos na tarde desta quarta-feira (25) pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), após serem flagrados conduzindo uma motocicleta com sinais identificadores suprimidos. A ação ocorreu por volta das 12h, na Quadra QNN 11 do Condomínio Novo Horizonte, em Ceilândia Norte.

Durante patrulhamento de rotina realizado por uma equipe do 8º Batalhão, os policiais abordaram os jovens e, ao verificar o veículo, constataram a adulteração nos sinais identificadores da moto, o que configura crime previsto em lei.

Diante da irregularidade, os adolescentes e a motocicleta foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II), onde foram adotadas as medidas cabíveis ao caso.