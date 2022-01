PMDF apreende adolescente de facção criminosa foragido da Justiça em Ceilândia

Menor eran procurado pela Justiça por integrar facção criminosa. Ele já tinha passagem por roubo. Infrator apresentou nome falso

Sabe aquela frase: mira no que vê e acerta no que não quer? Pois bem, assim foi a atuação da Polícia Militar que resultou na apreensão de um adolescente foragido da Justiça nessa quinta-feira (20).

Segundo relatos dos policias do 8° Batalhão (Ceilândia), eles receberam uma chamada para averiguar uma suposta agressão contra mulher na QNM 8. Ao chegarem ao local e ouvirem gritos, os PMs pularam o muro da casa, numa ação imediata de socorro à vítima.

No interior da casa, se depararam com o agressor: um adolescente. Ele chegou a resistir à abordagem policial. Ao ser mobilizado, ainda se identificou com nome falso, fraude que caiu quando averiguado na delegacia.

Lá, souberam que o menor era procurado pela Justiça por integrar uma facção criminosa, sendo procurado pelo ato infracional análogo ao crime de roubo. O adolescente e as drogas foram apresentadas na Delegacia da Criança e Adolescente II.