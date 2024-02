PMDF apreende 4kg de crack em mochila de mulher em Sobradinho

Foi durante essa inspeção que os militares encontraram uma quantidade significativa de entorpecentes

Na noite desta quinta-feira (1), as forças policiais do Grupo Tático Operacional do 13º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizaram uma operação bem-sucedida, culminando na prisão de uma mulher por tráfico interestadual de drogas, em Sobradinho.

A ação, que fazia parte da Operação Pré Carnaval, teve início por volta das 19h30, quando os policiais receberam uma denúncia que os levou à Rodoviária de Sobradinho. Ao chegarem ao local, as equipes realizaram revistas nas mochilas dos passageiros, como parte das medidas de segurança.

Aproximadamente 4kg de crack foram descobertos na bolsa de uma passageira, levando à imediata prisão da mulher envolvida. Ela foi conduzida sob custódia à 13ª Delegacia de Polícia para as providências legais cabíveis.