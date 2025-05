PMDF apreende 29 armas de fogo em quatro dias de operações no DF e entorno

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) retirou 29 armas de fogo de circulação entre as 19h do dia 15 e as 6h do dia 19 de maio, durante uma série de operações realizadas em diversas regiões do DF e do Entorno. As apreensões ocorreram durante patrulhamentos de rotina, abordagens e operações táticas em áreas consideradas críticas.

Entre os armamentos apreendidos estão revólveres, pistolas, escopetas, carabinas e garruchas. Além disso, os policiais recolheram grande quantidade de munições de diferentes calibres, carregadores e acessórios. A maior concentração de apreensões ocorreu em Santa Maria, onde uma única ocorrência resultou na retirada de oito armas de fogo das ruas.

Também foram registradas apreensões em Ceilândia, São Sebastião, Paranoá, Sobradinho, Recanto das Emas e Samambaia. Diversos suspeitos foram presos por porte ilegal de arma, tráfico de drogas e outros crimes.

A PMDF considera a apreensão de armas uma prioridade constante, devido à ligação direta entre esses artefatos e a prática de crimes graves como homicídios, latrocínios, roubos e feminicídios. O trabalho da corporação é fortalecido por tecnologias de monitoramento, integração entre unidades operacionais e o uso de inteligência policial, o que permite identificar áreas de risco e intensificar a presença ostensiva.

Segundo a PMDF, os resultados refletem o empenho das equipes que atuam de forma contínua, 24 horas por dia, e a estratégia de direcionar o policiamento para regiões mais vulneráveis. As operações devem continuar nos próximos dias, com novas ações já em planejamento para intensificar o combate ao porte ilegal de armas e aumentar a segurança da população do Distrito Federal.