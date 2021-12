PMDF apreende 20kg de maconha em lote no Gama

Dentro da residência, a PM apreendeu 20kg de maconha e 2kg de cocaína. Toda droga apreendida foi conduzida para a 20ª Delegacia de Polícia

No Gama (DF), a Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas no conjunto N do Condomínio Residencial Mansões Paraíso. A ação aconteceu na manhã desta segunda-feira (20).

Os policiais receberam a informação que dois homens haviam recebido dois grandes pacotes de droga e corrido assim que perceberam o patrulhamento no local.

Os suspeitos não foram encontrados, porém, os policiais perceberam que o portão da casa denunciada estava entreaberto.

Foi possível visualizar os pacotes que condicionavam os entorpecentes. Um forte odor de maconha vinha dentro de um quarto no lote.

Dentro da residência, a PM apreendeu 20kg de maconha e 2kg de cocaína. Toda droga apreendida foi conduzida para a 20ª Delegacia de Polícia.