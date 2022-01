PMDF apreende 18 aves silvestres nesta segunda-feira

Dentre os pássaros silvestres apreendidos estavam onze canários da terra, quatro baianos, dois sabiá laranjeira e um xexéu

Beatriz Souza

[email protected]



Nesta segunda-feira (17), policiais militares do Grupamento de Operações do Cerrado (GOC) apreenderam 18 pássaros. As aves foram encontradas nas cidades de Planaltina, Gama e Recanto das Emas.



Dentre os pássaros silvestres apreendidos estavam onze canários da terra, quatro baianos, dois sabiá laranjeira e um xexéu.



Os proprietários das aves foram encaminhados e assinaram os Termos Circunstanciados de Ocorrências (TCO) e se comprometeram a comparecer à autoridade judiciária.