PMDF ajuda na captura de um dos criminosos mais procurados do RS

Uma operação integrada entre forças de segurança de três estados resultou na prisão de um dos criminosos mais procurados do Rio Grande do Sul. Conhecido como “Puro Osso”, o foragido, especialista no uso de explosivos, tinha uma pena remanescente de 72 anos em regime fechado e era ex-integrante da quadrilha de “Deja”, envolvida em roubos a instituições financeiras.

A prisão ocorreu após trabalho conjunto entre a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio de sua Agência de Inteligência e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), e as polícias do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

O setor de inteligência do BOPE da Brigada Militar gaúcha identificou que o criminoso havia fugido para Santa Catarina. Diante da gravidade do caso, solicitou apoio da PMDF, que repassou informações cruciais sobre o paradeiro do foragido.

Com os dados em mãos, policiais do 31º Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina localizaram o criminoso em Itapema (SC) e efetuaram a prisão.

Segundo as autoridades, “Puro Osso” é considerado de altíssima periculosidade, com passagens por tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro, extorsão, roubo, crimes contra a administração pública e porte de explosivos.