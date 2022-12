PMDF aborda manifestantes com estilingues e rádios comunicadores próximos ao STF

Grupo iria protestar contra a manutenção da prisão de indígena bolsonarista. Foi encontrada uma faca em um carro que dava suporte aos membros

Um grupo de cerca de dez manifestantes foi encontrado pela Polícia Militar (PMDF) próximo à sede do Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília, na noite de domingo (25). Segundo a PMDF, os integrantes portavam itens como estilingues e rádios comunicadores.

Ainda de acordo com a polícia, havia uma faca em um carro que dava suporte ao grupo. A abordagem ocorreu por volta de 21h30. Os membros disseram aos militares que pretendiam realizar um protesto nos arredores do STF por conta da manutenção da prisão do indígena Serere Xavante.

Os membros foram encaminhados à 5ª Delegacia de Polícia (área central), assinaram um termo circunstanciado de ocorrência e acabaram liberados.