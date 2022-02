PM socorre bebê trancado acidentalmente dentro do carro

O incidente ocorreu nesta quinta-feira (10)

A Polícia Militar do PATAMO socorreu um bebê que foi trancado acidentalmente dentro do carro na Asa Norte. O incidente ocorreu nesta quinta-feira (10).

Segundo a mãe, ela colocou a criança na cadeirinha e deixou a chave do lado de dentro na poltrona veicular, assim que acomodou a criança, a chave caiu e travou as portas.

Por não ter chave reserva e nem ferramentas para forçar a abertura do carro, os policiais tentaram encontrar um chaveiro. Porém, sem conseguir atendimento imediato, tiveram de quebrar o vidro.

O acesso só foi possível pela janela traseira, já que as dianteiras do eram blindadas. O bebê foi socorrido com sucesso e sem ferimentos.