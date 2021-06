PM prende trio que fez arrastão em Taguatinga

A PM apreendeu com eles dois revólveres e sete celulares. Os militares também recuperaram os carros roubados

Na noite de segunda-feira (14), a Polícia Militar do DF prendeu três homens que roubaram dois veículos e assaltaram uma farmácia, em Taguatinga (DF).

O trio foi detido na Rua 10, em Vicente Pires, pela equipe do Grupo Tático Operacional do 2º Batalhão (Gtop 22). A PM apreendeu com eles dois revólveres e sete celulares. Os militares também recuperaram os carros roubados.

Os bandidos roubaram o primeiro veículo na QNE 30, em Taguatinga Norte. Em seguida, assaltaram uma farmácia a poucos metros dali. Eles ainda tentaram roubar o carro do dono da farmácia, mas não conseguiram desativar o dispositivo de segurança que impede a circulação do veículo. Pouco tempo depois, o trio roubou outro carro e fugiu.

Os militares localizaram os assaltantes em Vicente Pires. No bolso de um deles, os policiais encontraram a chave de um dos veículos roubados. O assaltante confessou que o carro estava escondido próximo a casa dele. Ele também revelou que o outro veículo foi deixado no estacionamento do Hospital Regional de Taguatinga.

Na casa do criminoso, a PM encontrou os celulares dentro de uma gaveta. As armas de fogo estavam escondidas dentro do colchão, enroladas em meias.

Os bandidos foram levados para a 8ª Delegacia de Polícia. Os objetos recuperados foram devolvidos às vítimas.

Com informações da PMDF