PM prende jovem que vendia drogas na área rural de Sobradinho 2

O detido disse que costumava vender a droga na área rural onde trabalha. Ele foi levado para a 13ª Delegacia de Polícia

Um jovem de 24 anos foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal por tráfico de drogas na área rural de Sobradinho 2. Ele foi preso em flagrante nesta quarta-feira (12), por volta das 19h, com duas armas de fogo além de porções de maconha e crack.

Os policiais do Grupo Tático Operacional do 13º Batalhão (Gtop 33) viram o rapaz traficando na AR 19. Ao se deparar com os policiais, acabou arremessando um pacote de maconha dentro da própria casa.

Além da barra de maconha arremessada pelo traficante, os policiais encontraram uma porção de crack, uma espingarda, um revólver, munição e uma balança de precisão. As armas estavam dentro de uma mochila vermelha escondida no guarda-roupas do rapaz.

O detido disse que costumava vender a droga na área rural onde trabalha. Ele foi levado para a 13ª Delegacia de Polícia.