PM prende jovem que ameaçou de morte homem no Gama

O rapaz tentou despistar as autoridades e arremessou o revólver no mato. Pouco tempo depois, os policiais localizaram o armamento

Um jovem de 21 anos que ameaçou matar um homem na DF 480, na Ponte Alta, no Gama, foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal. O homem foi detido por volta das 3h da manhã desta segunda-feira (17), armado com um revólver.

A vítima pediu ajuda ao Grupo Tático Operacional do 9º Batalhão (Gtop 29). O homem informou que o jovem estava em um carro nas proximidades.

Os militares revistaram o veículo dele e não encontraram a arma de fogo. Para despistar os policiais, o rapaz arremessou o revólver no mato, minutos antes. Depois da revista, o homem foi liberado. Pouco tempo depois, os policiais localizaram o armamento.

Quando o jovem voltou para buscar a arma, foi preso em flagrante. Ele foi levado para a 20ª Delegacia, no Gama.