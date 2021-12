PM-DF encontra jovem desaparecida no Recanto das Emas

A adolescente havia sido vista pela última vez no Recanto das Emas, no dia 17 de dezembro

A Polícia Militar do Distrito Federal, junto ao Batalhão de Polícia Militar do Recanto das Emas (27º BPM) e o Batalhão de Polícia Militar de Planaltina (14º BPM) encontraram a adolescente Vitória Cristina, que havia desaparecido no Recanto das Emas.

A adolescente estava desaparecida desde o dia 17 de dezembro. As autoridades receberam a informação de que a jovem é moradora do Recanto das Emas e estava escondida em Planaltina, com ajuda da inteligência, foi possível localizar o paradeiro de Vitória.

Assim que encontrada, a jovem foi encaminhada para o Conselho Tutelar com sinais de depressão.