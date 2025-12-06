Menu
Brasília
Plataforma Administração Regional 24h se aproxima da marca de 60 mil solicitações registradas

Por meio da plataforma, os moradores do DF podem solicitar serviços que competem às administrações regionais

Redação Jornal de Brasília

06/12/2025 16h49

Foto: Tony Oliveira/Agência Brasília

Entre maio do ano passado e novembro de 2025, o programa Administração Regional 24h registrou 58.555 solicitações feitas pela população. O projeto tem como objetivo facilitar o acesso dos moradores aos serviços oferecidos pelas administrações regionais.

O último balanço havia sido feito em setembro deste ano, quando 53 mil solicitações haviam sido registradas, com índice de efetividade de 71,97%. Hoje, essa taxa está em 74,65%, segundo a Secretaria de Governo do Distrito Federal (Segov-DF).

“Crescemos em torno de 3% de efetividade na nossa Administração 24h. Nosso objetivo é 80% e vamos continuar perseguindo. Olha como aumentou, mais 5 mil pessoas acreditaram na nossa proposta e estão fazendo a sua reclamação, a sua solicitação a partir da gente”, destacou o secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo.

Por meio da plataforma, os moradores do DF podem solicitar serviços que competem às administrações regionais. Recentemente, também foram integrados à iniciativa o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e o programa GDF Presente, coordenado pela Segov, que promove trabalhos de manutenção e reparos nas regiões administrativas.

Para este mês, está prevista a integração do Administração 24h com o Ilumina DF, da Companhia Energética de Brasília Iluminação Pública e Serviços (CEB Ipes). A Segov também trabalha para promover a integração com a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) e com a Secretaria de Segurança Pública.

Além dos atendimentos, a Segov registrou o número de 350 servidores capacitados para atendimento na Administração 24h desde maio do ano passado. “Vamos para frente, o apoio deles é fundamental”, apontou o secretário José Humberto.

Como acessar?

Para registrar um pedido de atendimento, basta acessar o Portal do Cidadão e, na página inicial, clicar no ícone do Administração Regional 24h. Depois, basta selecionar entre as opções a demanda que deseja registrar.

Com informações da Agência Brasília

