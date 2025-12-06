Plataforma Administração Regional 24h se aproxima da marca de 60 mil solicitações registradas

Entre maio do ano passado e novembro de 2025, o programa Administração Regional 24h registrou 58.555 solicitações feitas pela população. O projeto tem como objetivo facilitar o acesso dos moradores aos serviços oferecidos pelas administrações regionais.

O último balanço havia sido feito em setembro deste ano, quando 53 mil solicitações haviam sido registradas, com índice de efetividade de 71,97%. Hoje, essa taxa está em 74,65%, segundo a Secretaria de Governo do Distrito Federal (Segov-DF).

“Crescemos em torno de 3% de efetividade na nossa Administração 24h. Nosso objetivo é 80% e vamos continuar perseguindo. Olha como aumentou, mais 5 mil pessoas acreditaram na nossa proposta e estão fazendo a sua reclamação, a sua solicitação a partir da gente”, destacou o secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo.

Por meio da plataforma, os moradores do DF podem solicitar serviços que competem às administrações regionais. Recentemente, também foram integrados à iniciativa o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) e o programa GDF Presente, coordenado pela Segov, que promove trabalhos de manutenção e reparos nas regiões administrativas.

Para este mês, está prevista a integração do Administração 24h com o Ilumina DF, da Companhia Energética de Brasília Iluminação Pública e Serviços (CEB Ipes). A Segov também trabalha para promover a integração com a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) e com a Secretaria de Segurança Pública.

Além dos atendimentos, a Segov registrou o número de 350 servidores capacitados para atendimento na Administração 24h desde maio do ano passado. “Vamos para frente, o apoio deles é fundamental”, apontou o secretário José Humberto.

Como acessar?

Para registrar um pedido de atendimento, basta acessar o Portal do Cidadão e, na página inicial, clicar no ícone do Administração Regional 24h. Depois, basta selecionar entre as opções a demanda que deseja registrar.

Com informações da Agência Brasília