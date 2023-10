Plano vai otimizar gestão do Museu Histórico e Artístico de Planaltina

‌Documento será apresentado à comunidade em audiência pública presencial, em 8 de novembro, no complexo cultural da cidade

O Museu Histórico e Artístico de Planaltina (MHAP) ganhará duas ferramentas fundamentais para a gestão do espaço cultural: um plano museológico e um regimento interno. O documento será apresentado à comunidade em 8 de novembro, às 10h, durante audiência pública no Complexo Cultural de Planaltina.

Instalado em um casarão do final do século X19, exemplar do estilo colonial rústico, o MHAP tem um forte valor histórico para o Distrito Federal. O espaço serviu de hospedagem para comissões e caravanas que vieram ao Planalto Central para realizar os estudos que fundamentaram a criação da nova capital do Brasil.

“O acervo do museu também conta a história da construção de Brasília por meio de fotos, móveis e utensílios de época. Um dos primeiros pianos da capital federal está aqui, por exemplo”, afirma o administrador de Planaltina, Wesley Fonseca Fraga. “O valor cultural do MHAP é incomensurável. Por isso, buscamos formas de melhorar a organização e o gerenciamento do local.”

O desenvolvimento do plano museológico foi orientado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), com a participação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec). O documento foi baseado na legislação brasileira para museus e nas recomendações fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Museus (lbram), pelo Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e pelo Conselho Internacional de Museus (Icom).

“É um conjunto de orientações e regras que devem ser seguidas por funcionários, visitantes e expositores, para que tudo que seja feito dentro do museu siga uma legislação específica. O plano evitará que a maneira de gerir o MHAP varie de gestão para gestão”, explica Fraga. “O documento que será apresentado na audiência pública deve passar pelo crivo da comunidade. Estamos abertos a fazer modificações, de acordo com as sugestões apresentadas.”

Audiência pública – Apresentação do plano museológico do MHAP

→ Data: 8 de novembro

→ Horário: 10h

→ Local: Complexo Cultural de Planaltina (ao lado do prédio da Administração Regional).

