Plano Piloto tem limpeza no Deck Sul, conserto de buracos na 705 Norte e melhorias em UBSs da região

A Administração do Plano Piloto, em parceria com o programa GDF Presente, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e a Companhia Energética de Brasília (CEB), tem intensificado os serviços de zeladoria urbana em pontos estratégicos da região central do Distrito Federal. O objetivo é manter a cidade limpa, segura e bem-cuidada, com ações contínuas que beneficiam diretamente moradores e frequentadores da capital.

Nesta semana, as equipes atuaram em locais como o Deck Sul, no Lago Sul, onde foram realizados serviços de roçagem, retirada de lixo e recolhimento de mais de 50 sacos de resíduos. A medida visa oferecer um espaço mais limpo e seguro para lazer e convivência.

Nas quadras 308 Sul e 310 Sul, os parquinhos infantis passaram por uma limpeza completa, incluindo lavagem das calçadas e remoção de lixo verde. O trabalho garante um ambiente mais adequado para crianças e famílias da região.

A segurança viária também foi contemplada com a poda de árvores na 905 Sul. A ação teve como foco melhorar a visibilidade nas vias e evitar riscos causados por galhos obstruindo sinalizações ou calçadas.

As intervenções também alcançaram as unidades básicas de saúde (UBSs). Após os trabalhos na UBS 1 da Asa Sul, foi a vez da UBS 1 da Asa Norte receber a força-tarefa, com poda de árvores, roçagem e reforço na iluminação pública do entorno.

Na 705 Norte, a equipe realizou operação tapa-buracos, utilizando mais de 10 toneladas de massa asfáltica para recuperar ruas e vias internas da quadra. A melhoria garante maior segurança e conforto para motoristas, ciclistas e pedestres.

O administrador do Plano Piloto, Bruno Olímpio, destacou a importância do trabalho conjunto entre os órgãos do Governo do Distrito Federal. “Nosso compromisso é manter o Plano Piloto bem-cuidado todos os dias. As ações de zeladoria são permanentes e fazem parte de um trabalho integrado com diversos órgãos do GDF para garantir mais qualidade de vida à população”, afirmou.

Com informações da Administração do Plano Piloto