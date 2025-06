Plano Piloto substitui 230 tampas de bocas de lobo para aumentar segurança e evitar furtos

Desde janeiro de 2025, a Administração Regional do Plano Piloto já substituiu cerca de 230 tampas de concreto em bocas de lobo, grelhas e postos de visitação de águas pluviais. Nas últimas semanas, mais de 26 tampas foram instaladas em diferentes pontos da região, incluindo as quadras CLN 306 e SQN 411, onde as ações foram realizadas na quarta-feira (25). A iniciativa visa fortalecer a segurança da população e preservar o espaço público.

Confeccionadas com materiais resistentes, como concreto pré-moldado, ferro e brita, as novas tampas dificultam o furto, uma prática recorrente em áreas de grande circulação, além de impedir o acúmulo de resíduos que causam entupimentos nas galerias de águas pluviais. Com isso, o risco de acidentes nas vias urbanas é reduzido significativamente.

O administrador do Plano Piloto, Bruno Olímpio, explica que a substituição atende a dois desafios principais: as quebras naturais, agravadas por manobras de veículos pesados, e os furtos de tampas metálicas. “Uma das alternativas criadas foi a confecção das tampas pré-moldadas para atender demandas emergenciais, já que a fabricação é quase toda manual, além dos pedidos serem encaminhados à Novacap, que possui uma fábrica própria”, afirmou.

As ações já beneficiaram diversos locais estratégicos, como a Esplanada dos Ministérios, a Catedral, a Feira da Torre, as vias L2 Sul e Norte, o Eixo Monumental e os setores Comercial, Hoteleiro, de Administração, Rádio e TV Sul, além da Vila Telebrasília. Também foram contempladas várias quadras do Plano Piloto, incluindo 202, 203, 903, 704, 712, 912, 713, 415, 516 Sul, 304, 306, 312 e 411 Norte, assim como as grelhas das tesourinhas.

A Administração alerta que as tampas localizadas em áreas internas ou próximas às fachadas de comércios e prédios são responsabilidade dos próprios condomínios, assim como os registros de energia, água e caixas telefônicas. A população pode colaborar com a conservação dos equipamentos públicos denunciando furtos ou depredações pelo telefone 197, com garantia de sigilo.