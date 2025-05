Plano Piloto receberá 450 novas lixeiras

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) dará continuidade à ampliação da estrutura de descarte de resíduos no Plano Piloto, com a instalação de mais 450 lixeiras nos próximos meses. As novas papeleiras, metálicas e de plástico, serão distribuídas em pontos de grande circulação, como as avenidas W3 Norte e Sul, Eixinhos, L2 Norte e Sul, a ciclovia do Sudoeste, o Setor Policial Sul e o final da Asa Norte. Cerca de 200 delas serão fixadas em paradas de ônibus.

Desde abril de 2025, o SLU já havia instalado 445 lixeiras nas Asas Norte e Sul. Com essa nova etapa, o total de papeleiras implantadas na região chegará a 895 unidades. A iniciativa tem como objetivo facilitar o descarte adequado de pequenos resíduos gerados pela população enquanto circula pela cidade.

“Os equipamentos foram posicionados em locais de grande circulação para facilitar o descarte adequado de pequenos resíduos gerados pela população enquanto transita pelas ruas. Pedimos a colaboração dos pedestres para utilizar adequadamente esses equipamentos, que são patrimônio público e ajudam na manutenção da limpeza da nossa cidade”, afirmou o diretor-presidente do SLU, Luiz Felipe Carvalho.

A instalação das lixeiras é feita de forma ágil, em poucos minutos. A parte superior da papeleira é presa a uma haste por meio de duas fitas de aço com presilhas que são fixadas com o auxílio de um martelo. Em seguida, a parte inferior da lixeira é forrada com um saco plástico e encaixada na estrutura.

Além das Asas Sul e Norte, as lixeiras já estão presentes em áreas de grande fluxo de visitantes, como o Memorial JK, o Memorial dos Povos Indígenas, a Praça do Cruzeiro, o Eixo Monumental, o Museu da República, a Catedral Metropolitana, a Biblioteca Nacional e a Torre de TV Digital.

A ampliação do número de papeleiras é parte do esforço contínuo do SLU para manter a cidade limpa e promover práticas sustentáveis entre os moradores e turistas.

