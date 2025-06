Plano Piloto recebe mutirão de manutenção na iluminação pública neste fim de semana

A CEB IPes vai promover um mutirão de manutenção ao longo deste fim de semana em áreas estratégicas do Plano Piloto. A ação mobilizará nove equipes que atuarão simultaneamente nas vias W1, W2, W3, W4 e W5, tanto nas Asas Norte quanto Sul, além do Eixo W e do Eixo L Sul.

O objetivo da força-tarefa é corrigir falhas na iluminação pública detectadas durante vistorias de rotina, assim como atender a demandas recentes da população, recebidas pelos canais oficiais da companhia. Entre os serviços previstos estão a substituição de luminárias queimadas, a correção de intermitências e a reposição de cabos furtados — um problema recorrente tanto na região central da capital quanto em outras regiões administrativas.

“Estamos priorizando áreas com maior necessidade de intervenção imediata para restabelecer a iluminação pública e garantir mais conforto e sensação de segurança à população”, afirmou Paulo Afonso Teixeira, diretor de Manutenção da CEB IPes. Ele destacou ainda que o mutirão é fundamental para resolver problemas acumulados e recompor pontos afetados por vandalismo ou furtos, que prejudicam o funcionamento regular do sistema.

O trabalho será realizado durante todo o fim de semana, com equipes operando em turnos para otimizar os serviços e minimizar impactos nas áreas onde a manutenção ocorrerá.

Com informações da CEB IPes