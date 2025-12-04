Planetário de Brasília recebe edição especial do projeto Ciência na Estrada

Consolidado como uma das principais ações de democratização do conhecimento científico e de promoção de experiências tecnológicas para todas as idades, o projeto Ciência na Estrada chega ao fim de sua 10ª edição no dia 5 de dezembro, às 19h. O evento de encerramento, organizado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF), será realizado no Planetário de Brasília. A participação é gratuita, com ingressos disponíveis para retirada no Sympla.

O secretário da pasta, Rafael Vitorino, reforça a dimensão social e estratégica do projeto. “O Ciência na Estrada mostra que a ciência se faz perto das pessoas. Quando levamos tecnologia, experimentação e encantamento para dentro das comunidades, despertamos talentos, criamos oportunidades e fortalecemos a educação. O sucesso dessa edição comprova que o DF quer e precisa de iniciativas que aproximem a população do fututo”, afirma ele.

Ao longo de 2025, o programa percorreu nove regiões administrativas — Ceilândia, Samambaia, Sobradinho, Guará, Santa Maria, Vicente Pires, Brazlândia, Arapoanga e Sol Nascente — envolvendo mais de 55 mil participantes com atividades práticas, oficinas interativas, experimentos e ações de divulgação científica.

Realizado pela Secti-DF, em parceria com o Instituto de Gestão e Execução de Projetos (Igepex), o projeto nasceu com a missão de despertar a curiosidade científica de crianças, jovens e adultos e ampliar o acesso à inovação em regiões com pouco contato com atividades tecnológicas estruturadas.

Experiências imersivas no encerramento

A última edição do ano traz uma programação especial com destaque para o Ônibus Viagem Insólita — uma estrutura que simula uma nave espacial, equipada com realidade virtual 360°, jogos digitais e atividades sensoriais que transformam o aprendizado em aventura.

A jornada de 2025 também contou com a presença de divulgadores científicos renomados no país, que enriqueceram etapas anteriores do circuito:

· Sérgio Sacani (Space Today)

· Domingos dos Santos

· Victor Hespanha, segundo brasileiro a ir ao espaço

· Pedro Pallotta (Space Orbit)

· Pido Biologia

Uma iniciativa que transforma realidades

Combinando tecnologia, metodologia interativa e participação comunitária, o Ciência na Estrada impactou comunidades de diferentes perfis e idades, fortalecendo a cultura científica no DF e aproximando famílias, estudantes e educadores de temas essenciais para o desenvolvimento social e econômico.

Nova Exposição

Além da programação, o público poderá visitar a exposição Meteoritos, que fica no primeiro andar do Planetário, ampliando ainda mais a experiência educativa desta edição especial.

Com Informações da Agência Brasília